資深工程員遭「電動鐵門夾死」 台電發聲了

▲ 高雄「左營二次變電所」今天上午發生工程人員意外遭電動鐵門夾死意外。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 今（14）日上午7時許，位在高雄市左營區鼓山三路上的「左營二次變電所」發生一名工程人員，意外遭電動鐵門夾死意外，台電對此台電深表遺憾與哀悼，將全力協助家屬處理後事。

據了解，死者是61歲台電巡檢班班長張姓男子，事發前啟動電動門開關按鈕，卻突然折返，不慎被作動中的電動鐵門夾住，因無法自行脫困，等到被其他人發現時，張男早已沒了生命跡象。

台電高雄區處表示，對於本次不幸事件深表遺憾與哀悼，將盡全力協助家屬處理後續相關事宜，提供必要之關懷與協助，以陪伴家屬度過此艱難時刻。

台電高雄區處將全面檢視相關作業流程與設備安全措施，持續加強同仁工作安全教育與宣導，並強化風險辨識及防護機制，避免類似憾事再次發生。

