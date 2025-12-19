資深影后驚傳病逝！享壽69歲 死訊遭誤傳「昨天就病逝」急忙道歉

記者趙浩雲／台北報導

韓國資深演員尹石花出道超過50年，曾兩度摘下影后，曾四度榮獲百想藝術大賞影后，被譽為「戲劇界寶石」，於今（19）日上午9點50分在首爾新村塞弗蘭斯醫院辭世，享壽69歲，家屬陪伴在側送她走完人生最後一程。

根據韓媒報導，韓國演劇演員協會一度誤報死訊，指出尹石花於18日晚間過世，隨後更正為錯誤資訊，並向家屬與粉絲致歉。不過尹石花最終仍未能戰勝病魔，於19日上午離世，消息傳出後令演劇界不捨。

尹石花為了治療拔掉四顆牙。（圖／翻攝自臉書）

尹石花於2022年演出舞台劇《哈姆雷特》期間，在英國出差時突然昏倒，隨後確診為惡性腦瘤，並於同年10月接受手術，展開長期抗病治療。她最後一次登上舞台，是2023年在LG藝術中心首爾公演的舞台劇《托卡塔》，僅以約5分鐘的友情演出與觀眾道別。

1956年出生於首爾的尹石花，1975年以舞台劇《甜蜜滋味》出道，之後憑《神的阿格妮絲》、《哈姆雷特》、《寫給女兒的信》等作品，成為南韓劇場界的重要代表人物。除了話劇，她也活躍於音樂劇與電視劇領域，演出過《小姐與流氓》、《明成皇后》以及電視劇《我們遇見的奇蹟》等作品。

此外，尹石花亦投入劇場製作與導演工作，2002年與建築師鄭允奎共同在首爾大學路成立小劇場「精米所」，推出《19與80》、《機智》等作品，對南韓小劇場文化貢獻良多。她曾於2005年獲得總統表彰，並在2009年榮獲韓國文化藝術獎（戲劇舞蹈類）。尹石花的靈堂將設於新村塞弗蘭斯醫院殯儀館，相關喪禮事宜由家屬低調進行。

