資深影星馮淬帆辭世 享壽81歲

本報綜合報導

資深影星、編導馮淬帆辭世，享壽81歲。新北市議員蔡淑君證實消息，她說，多年來邀馮淬帆擔任元旦與國慶的升旗手，馮淬帆是開朗與樂觀、真誠的長輩，對於辭世感到難過與懷念。

馮淬帆是香港與台灣著名演員，曾以其在多部經典喜劇中的精彩演出而聞名。港片「最佳損友」角色「牛頭帆」的著名台詞「香蕉你的芭樂」深植人心，片中說這句口頭禪的「牛頭帆」，就是由馮淬帆飾演。

馮淬帆於10月31日晚上10時許辭世。馮淬帆定居新北市林口區多年，曾在林口區的元旦升旗典禮、國慶升旗典禮時，擔任升旗手。蔡淑君也在臉書貼出一張與馮淬帆合影的照片，兩人臉上與衣服有國旗彩繪與貼紙，這是在2017年夏季世界大學運動會那年的升旗典禮時拍攝。

馮淬帆是老戲骨，出生於中國廣東、成長發展於香港，但早在1986年就取得中華民國身分證，並定居台灣約40年。戴著眼鏡、蓄著小鬍子是馮淬帆的招牌形象，過去演了不少喜劇，還有「幽默祖師」之稱。

馮淬帆也曾受邀擔任國民黨演講主講人，在其臉書首頁貼的照片是國父孫中山與蔣中正、大頭貼寫著「我的國家是中華民國」。辭世消息傳出，不少網友在其臉書悼念。