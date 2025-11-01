資深影星馮淬帆辭世 享壽81歲
本報綜合報導
資深影星、編導馮淬帆辭世，享壽81歲。新北市議員蔡淑君證實消息，她說，多年來邀馮淬帆擔任元旦與國慶的升旗手，馮淬帆是開朗與樂觀、真誠的長輩，對於辭世感到難過與懷念。
馮淬帆是香港與台灣著名演員，曾以其在多部經典喜劇中的精彩演出而聞名。港片「最佳損友」角色「牛頭帆」的著名台詞「香蕉你的芭樂」深植人心，片中說這句口頭禪的「牛頭帆」，就是由馮淬帆飾演。
馮淬帆於10月31日晚上10時許辭世。馮淬帆定居新北市林口區多年，曾在林口區的元旦升旗典禮、國慶升旗典禮時，擔任升旗手。蔡淑君也在臉書貼出一張與馮淬帆合影的照片，兩人臉上與衣服有國旗彩繪與貼紙，這是在2017年夏季世界大學運動會那年的升旗典禮時拍攝。
馮淬帆是老戲骨，出生於中國廣東、成長發展於香港，但早在1986年就取得中華民國身分證，並定居台灣約40年。戴著眼鏡、蓄著小鬍子是馮淬帆的招牌形象，過去演了不少喜劇，還有「幽默祖師」之稱。
馮淬帆也曾受邀擔任國民黨演講主講人，在其臉書首頁貼的照片是國父孫中山與蔣中正、大頭貼寫著「我的國家是中華民國」。辭世消息傳出，不少網友在其臉書悼念。
其他人也在看
馮淬帆社群永遠停在10月31日 死前17小時還發文
在台灣定居39年，獨自租屋在林口生活的男星馮淬帆驚傳死訊，享壽81歲。出身廣東的他，雖大半生於香港拍戲工作，最終選擇在台灣定居，馮淬帆曾表示對香港沒太多感情，最喜歡的還是台灣的人情味。馮淬帆10月31日還在社群平台發文，恭賀蔣中正誕辰，沒想到竟成為他人生最後一篇發文。自由時報 ・ 1 天前
資深港星馮淬帆辭世！曾轟中共國慶：匪僞政權成立…跟舔共藝人成對比
香港知名喜劇片男星馮淬帆，移居台灣39年，自稱是百分百的中華民國人，今天（11日1日）驚傳辭世，生前表態「堅決反共」，每逢雙十國慶，就會發文慶祝，反觀中共10月1日建國，則會發文批「大陸淪陷，匪僞政權成立：國殤日」，相較一票舔共藝人相繼慶賀對岸國慶，形成強烈對比。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
馮淬帆曾PO病容照 氣喘憂「感覺時候到」提前寫遺言
香港知名演員馮淬帆驚傳於10月31日過世，享壽81歲。今年3月才因二次肺炎感染住院，當時一度病情危急到提前發遺言，且出院後仍需靠製氧機維持血氧濃度。中天新聞網 ・ 14 小時前
慈濟人文薰陶 大馬余佳佳跟緊父母腳步
海外志工回到花蓮靜思堂受證，在新發意菩薩當中，有位來自馬來西亞的余佳佳，今年34歲，就學期間，曾因父母投入慈濟志業，沒有時間陪伴，而心生怨懟，直到她畢業回國，跟著父母做慈善，才漸漸理解他們的辛苦，...大愛電視 ・ 14 小時前
緬甸賑災難行能行 李金蘭奔走發放物資
緬甸在三月下旬發生七點九強震，短短兩分鐘又接連出現餘震，城市瞬間成為廢墟，災情慘重。因為當地政局不穩、軍事封鎖，外部救援一度受限，慈濟志工只能從各地串連，想盡辦法突破難關。慈濟志工李金蘭，是慈濟最...大愛電視 ・ 14 小時前
路跑／愛與希望公益路跑 逾千名跑友響應
由財團法人礦工兒子文教基金會主辦的「點燃愛與希望」公益路跑今天開跑，吸引超過千名跑者報名，一同攜手做公益。人間福報 ・ 14 小時前
馮淬帆在友人陪伴下離世 生前簽「放棄急救」一年內頻繁進出醫院
【緯來新聞網】港星馮淬帆以演出《精裝追女仔》、《福星高照》、《最佳損友》等無數經典喜劇走紅，今（1日緯來新聞網 ・ 18 小時前
81歲馮淬帆傳離世！定居台39年「香蕉你個芭樂」成絕響
香港資深演員馮淬帆傳出離世消息，享壽81歲。他以在電影《最佳損友》中的「香蕉你個芭樂」經典台詞聞名影壇，活躍於影視圈數十年，個性直率爽朗，笑裡藏故事。馮淬帆生於廣東，曾在香港居住，1986年定居新北市林口長達39年，生活簡樸。今年3月才因肺炎住院，如今卻傳噩耗，在最後貼文悼念許紹雄，留下難以磨滅的藝術印記，令影迷不捨！TVBS新聞網 ・ 19 小時前
蔡思韵婚後首現身羞曝劉俊謙「私密疊字稱呼」 秀婚戒曝輕井澤完婚「隔天就分飛」
《泥娃娃》上映至今全台票房已突破8200萬，男、女主角楊祐寧、蔡思韵今（1日）舉辦造勢活動，這也是蔡思韵與劉俊謙婚後第一次公開亮相，她戴著婚戒現身，羞曝婚後還不適應改變稱謂叫劉俊謙「老公」，也承認私下會用疊字稱呼劉俊謙，「就是很私密的稱呼。」鏡報 ・ 18 小時前
（獨家）馮淬帆愛台灣曾發願金門海葬 喊話「守護台灣海峽」
影星馮淬帆今（1）日驚傳過世，享壽81歲。出身廣東的他，雖大半生於香港拍戲工作，最終選擇在台灣定居39年，早已取得身分證。他的離世消息傳出讓許多好友及粉絲不捨，紛紛湧入他的臉書留言哀悼。友人更透露，他生前曾說過想在金門海葬，就是希望和堅守金門、捍衛前線的胡璉將軍一同守護台灣海峽。自由時報 ・ 20 小時前
部落青年力抗惡法 台派智庫協助刪除特定區條款
[Newtalk新聞] 花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後重建特別條例30日完成朝野協商，最被質疑是迫遷、圈地條款的「劃設特定區域」條文確定刪除，並明訂重建過程須遵守《原住民族基本法》第二十一條的「諮商同意權」。台灣韜略策進學會表示，此次成果，源自馬太鞍流域跨部落青年的強力動員與政策倡議。相關成員於立法院前召開記者會，號召各界聲援、反對圈地迫遷條款，在輿論壓力下成功促使國民黨團在朝野協商中願意調整條文，刪除充滿爭議的條文文字。 在這次倡議過程中，台灣韜略策進學會擔任政策智庫與跨黨團溝通平台角色，協助受災部落比對法案版本、釐清政策爭議，並將部落訴求轉化為制度性修正建議。 青年痛批圈地迫遷 質疑災後造鎮炒地 行動小組成員Namoh Nofu（台灣韜略策進學會理事）指出：「用圈地方式安置有風險的災民，是沒有邏輯的。我們不要特定區，也不要遠離家園。中央給的數百億預算，嗷嗷待哺的不是災民，而是包商與建商！」。 青年代表並提出六大原則，包括：「安置應以風險認定為依據、非遷離治理優先、遷居應依諮商同意原則、暫時限制不得變為永久剝奪、部落應主控圖資資料、重建預算應受監督」。他們強調，重建不該成為土地開發與政治新頭殼 ・ 1 天前
經典「香蕉你個芭樂」成絕響 港星馮淬帆辭世享壽81歲
曾以一句經典台詞「香蕉你個芭樂」被台灣人熟知的港星馮淬帆，今（11/1）凌晨傳出於新北林口住處過世的消息，享壽81歲。新北市議員蔡淑君在社群平台發布消息，吸引許多粉絲紛紛留言哀悼。太報 ・ 1 天前
馮淬帆辭世享壽81歲 開朗形象經典話語成絕響
（中央社記者黃旭昇新北1日電）資深影星、編導馮淬帆辭世，享壽81歲。新北市議員蔡淑君證實消息，她說，多年來邀馮淬帆擔任元旦與國慶的升旗手，馮淬帆是開朗與樂觀、真誠的長輩，對於辭世感到難過與懷念。中央社 ・ 20 小時前
歡慶十周年 濟州島JW萬豪韓籍廚師團隊呈上韓味美饌吃到飽再抽濟州島雙人機票
記者楊文琳/台中報導 隨著韓流文化持續延燒，韓國美食在台掀起一波風潮，迎來開幕十周年…中華日報 ・ 14 小時前
陳奕迅21歲愛女宣布分手！上月才甜蜜慶生…無預警「斷開混血男友」
香港金曲歌王陳奕迅（Eason）與徐濠縈21歲愛女陳康堤，與日本混血模特兒Shou Honda穩定交往，不時發表同框照大方放閃。豈料上月4日才一起甜蜜慶生的他們，昨（10月31日）突然透過社群平台宣布分手，讓粉絲錯愕不已。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
馮淬帆「靠製氧機」生活 罹雙重肺炎住院2月早寫好遺言
【緯來新聞網】定居台灣近40年、在多部港產經典喜劇片中讓觀眾留下深刻印象的81歲演港星馮淬帆辭世，享緯來新聞網 ・ 1 天前
林岱樺爆哭嗆檢調惡質！ 造勢晚會2萬人聲援 王義川、卓冠廷未出席
有意參選高雄市長的民進黨立委林岱樺，11月1日晚間在高雄岡山辦造勢晚會，她上台演講時忍不住爆哭，並提及這段時間她民調第1名，卻慘遭攻擊抹黑，甚至嗆檢調以助理費糟蹋，扭曲過往證人口白，編造死人的筆錄，「凹我貪汙，實在是非常惡質」。中時新聞網 ・ 14 小時前
中獎發票被汗水毀了 國稅局教3招「起死回生」
每到統一發票兌獎日，不少人都會期待中獎來增添小確幸，但若遇到紙本發票破損、模糊，獎金還能領嗎？有網友表示自己的中獎發票因汗水變得模糊，擔心獎金因此飛掉，不過南區國稅局表示，破損、模糊的發票並不是無藥可救，只要按照步驟做，就有機會補救，領到獎金。中時新聞網 ・ 23 小時前
「高雄大改革」造勢晚會岡山登場 林岱樺號召萬人相挺展實力
[Newtalk新聞] 民進黨高雄市長初選參選人林岱樺今(1)日晚間6點於岡山舉辦「高雄大改革護國市長」大型造勢活動，號召大高雄38區的支持者響應參與。雖然派系公職臨時取消出席，但林岱樺仍以紮實的基層實力，改以「在地相挺」拚出萬人爆場氣勢，不僅翻升選情，更是民進黨市長初選至今的最大場面。 活動現場共邀在地議員、高雄各大社團及區里組織代表等，預計百餘位在地人士將上台為林岱樺站台，林園區里長主席洪進財、高雄市議員高忠德也會為林岱樺助講，以人氣展現地方對林岱樺長期耕耘的高度肯定。 林岱樺則發文表示，這是一場「真正市民以情義相挺的聚會」，她秉持「以人為本、市民最大」的信念主張，堅定推動行政改革，提升效率，讓市民真正賺到錢、過好生活，她將以最謙卑的姿態親自面對民意，向市民報告自己25年深耕高雄的努力，與未來承擔市政的具體理念。查看原文更多Newtalk新聞報導安世可出貨了! 川習會破冰 美媒 : 白宮將宣告 中企反端架子開「這條件」…..美軍部署巴丹群島 中國封鎖台灣難如登天新頭殼 ・ 15 小時前
鄭麗文公布新人事 牛煦庭、江怡臻接任國民黨發言人
國民黨今天(1日)舉行第22屆第1次全代會，新任黨主席鄭麗文正式走馬上任。鄭麗文在全代會後受訪時證實，國民黨發言人將由立委牛煦庭、新北市議員江怡臻出任，並將於3日對外公布新一波人事。至於國民黨副主席蕭旭岑日前赴中和中國國台辦主任宋濤會面，外界關注是否在為「鄭習會」鋪路，蕭旭岑說，最重要是確立國民黨跟中國能夠重新展開新的一頁。 國民黨第22屆第1次全代會1日在台北市成功高中體育館舉行，鄭麗文正式宣誓就職接下國民黨主席重擔。 針對黨代表建議未來國民黨若在地方或總統大選要跟其他政黨合作，應提出具體合作框架與規範，鄭麗文回應說，國民黨必須尊重制度，未來絕對不會私相授受，也絕對不會和稀泥，一定會透過公平、公開制度，完成所有提名，且會貼合地方民意跟生態，替國民黨及在野力量提出最強、最適合人選。 至於有黨代表呼籲國民黨團應展開憲政改革，重新討論五權、五院制度，鄭麗文說，目前並沒有任何修憲的準備，跟進行修憲的打算。 外界關注鄭麗文未來的人事擘劃，鄭麗文中午在全代會後受訪時證實，新的發言人以確定延攬國民黨立委牛煦庭、新北市議員江怡臻出任。她並指出，未來還有一些人事安排，將於3日對外正式公布。 被問到藍營中央廣播電台 ・ 18 小時前