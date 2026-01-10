資深志工行善一步一腳印 慈濟贈"傳家寶"

慈濟行善60年，四大志業遍布全球 有賴志工無私奉獻，陸續推出一本本的記錄書籍，忠實呈現慈濟人如何做慈濟事。這些專書為時代作見證，也是慈濟志工個人的傳家寶； 今天上人行腳彰化靜思堂，贈書給主角，三位資深慈濟志工都是舉家出席，如獲至寶。

傳家寶滿滿都是行善人間的珍貴足跡，顏阿池全家三代緊緊相依，這本書就像他們家庭半世紀的縮影，說著與慈濟的淵源，說著善種子如何影響著家裡每一個人。 慈濟志工顏阿池：「我那時候，收最多(會員)500多戶就對了，人家做小白兔 你就做烏龜，我就真的 很認真做。」

顏阿池的兒子林益民：「我們在慈濟家庭長大，所以在母親潛移默化影響下面，慈濟這個善的種子，在我們全家心裡的，每一個成員裡面發芽 。」

志工無悔地付出圓滿志業，在慈濟草創克難時期，更顯無私珍貴。 慈濟志工張罕：「我有在做手工 自己存下來，偷偷去買一間套房，我將小套房賣掉來換，(捐款)我們慈濟(醫院)的病房，這條菩薩道路上，一定要跟師父跟緊。」

跟隨上人數十載的資深志工朱林玉雲，深耕醫療志業，先生朱以德往生之後，她更加精進，一人做兩人的奉獻。 慈濟志工朱林玉雲：「台中的(慈濟)醫院終於蓋好，就交給你們 讓你們照顧，聽到上人這句話 我就知道說，我們要更用心 ，更認真地把醫院顧好。」

證嚴上人開示：「做慈濟 這要寫下來，一來報父母恩 如何栽培我們，再來傳給孩子，看我們為人間如何做，所以傳善以善為寶 ，這叫做傳家寶。」

