資深日女星大腸癌病逝！享壽73歲 幕前最後身影曝光

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

日本資深女星中島裕（中島ゆたか）的經紀公司東映於今（4）日提到她已經在上個月27日因為大腸癌病逝，享壽73歲。

中島裕因罹患大腸癌病逝。（圖／翻攝官網）

中島裕於1952年出生，1971年時被選為日本太平洋小姐代表，在同年舉行的世界小姐大賽中獲得亞軍，1973年以演出電影《夜之歌》系列中的〈女人之道〉篇正式出道，並以此片獲得日本電影製片人協會新人獎，之後中島裕陸續演出許多影視作品，於2022年時還演出了《超級戰鬥純烈者》。

廣告 廣告

中島裕3年前被診斷出有大腸癌，還為此接受手術，她最後一次現身幕前是在今年7月6日，她出席了新文藝座劇場舉行的「《卡車野郎》50周年紀念活動」，還在現場演唱了電影主題曲。此外，據悉，中島裕的葬禮已經以私人家庭葬禮的方式舉行。

更多FTNN新聞網報導

方大同病逝9個月！「出道20周年計畫」曝光 方媽媽接手完成遺願

郭台銘母親病逝！曾馨瑩發聲澄清「非婆婆去世仍去慶生」：心中充滿思念與不捨

韓國超模金性燦癌逝！發病2年內奪命...生前留言：我不會輸

