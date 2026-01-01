資深歌手王夢麟爆酒駕「酒測值0.73」 鬆口道歉：是我的疏失

王夢麟是資深民謠歌手，1日卻爆出他於2025年12月29日早上6點多在台北市內湖區康樂路酒駕肇事，撞壞一台掃路的手推車，嚇到清潔人員連退好幾步。事後員警對王夢麟進行酒測，他酒測值高達0.73，被依公共危險罪法辦。王夢麟對員警表示，他前一晚和友人喝了2、3小時威士忌，不知道酒精還沒完全代謝，因此才開車上路。

對此，王夢麟向《Yahoo娛樂新聞》記者表示，有錯就面對不逃避，當下也立刻叫警察做筆錄，「早上起床沒注意到酒退了沒有，的確是我疏失」，他也不解為何過3天事情才傳出來，強調「我跟對方人都沒事，我大前天（2025年12月29日）只是早上清醒後去買個早餐，對方的手推車停太出來了。」

廣告 廣告

另外，根據《三立新聞網》報導，王夢麟表示當天早上睡不著，肚子餓想說去買個早點，就直接開車去，聽到砰一聲，就知道完了，做錯了，我還是跟社會大眾說對不起」。

Yahoo奇摩關心您：飲酒過量，害人害己。未滿十八歲禁止飲酒。

※ 衛福部戒酒諮詢專線： 0800-255959

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導