資深民歌手王夢麟爆酒駕「撞燈桿又撞爛清潔隊推車」 下場出爐了

資深藝人王夢麟去（2025）年12月29日駕車出門，在台北市內湖區康樂街撞到路邊清潔隊手推車和路燈桿，警方酒測後結果為0.73毫克，依公共危險罪送辦。士檢訊後，令王夢麟2萬元交保，對此，王受訪時，坦承有此事，並鬆口承認當下「心存僥倖」。





北市警察局內湖分局當天清晨6時獲報，轄內康樂街發生車禍，立即派員到場處理。警方調查，涉案汽車駕駛當時沿康樂街南向直行時，其右前車頭碰撞路邊台北市環保局清潔人員的手推車，隨後再撞擊同側路燈桿，造成現場廢棄物散落馬路。



警方查出，現場清潔隊員並無受傷，僅手推車受損，而涉案男駕駛也無明顯外傷。警方對涉案駕駛酒測，呼氣酒測值每公升達0.73毫克。不過據了解，男駕駛就是資深藝人王夢麟，他自稱是因前一晚飲用威士忌所致，案發當天上午是要出門買早餐。



媒體《自由時報》報導，王夢麟回應坦承當下「心存僥倖」，但也解釋，是因為近期要開一個新節目，身心壓力比較大，前一晚和幾位友人一起喝了威士忌，回去後又太累就睡覺了，原以為隔天早上起床酒精就退了，加上肚子很餓，想開車出去覓食，不料一到轉彎路口，就撞上清潔人員的推車，所幸沒有撞到人，他已去警局做了筆錄，也對自己錯誤行為向社會大眾道歉。



警方詢問後，依刑法公共危險罪移送士林地檢署偵辦。檢察官訊後諭令王夢麟2萬元交保。





