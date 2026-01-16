即時中心／徐子為報導



資深藝人王夢麟去（2025）年12月29日駕車出門，在台北市內湖區康樂街撞到路邊清潔隊手推車和路燈桿，警方酒測後結果為0.73毫克，遭依公共危險罪起訴。對此，王本人今（16）回應：「本來就應該被起訴。」





北市警察局內湖分局當天清晨6時獲報，轄內康樂街發生車禍，立即派員到場處理。警方調查，涉案汽車駕駛當時沿康樂街南向直行時，其右前車頭碰撞路邊台北市環保局清潔人員的手推車，隨後再撞擊同側路燈桿，造成現場廢棄物散落馬路。警方查出，現場清潔隊員並無受傷，僅手推車受損，而涉案男駕駛也無明顯外傷。警方對駕駛王夢麟酒測，呼氣酒測值每公升達0.73毫克。



王夢麟先前就為了酒駕致歉，王夢麟女兒也用他的臉書發文開譴責父親，「完全無法原諒」；稍早，她又再次發文，除了重申酒駕零容忍之外，也向受到驚嚇的清潔人員道歉，並表示自己絕不護短，「昨天的（事）我比任何人都憤怒，錯了就是錯了，沒什麼好辯解，就是配合調查及負起相關的法律責任」，她也再次強調，「最後再次向無辜的清潔人員和社會大眾說聲對不起！」



王夢麟針對自己被起訴，本人表示：「該怎麼處理就怎麼處理，本身就是事實。」他也坦言正在自我反省，「我現在72歲了，胃裡酒精的轉換、新陳代謝都弱下來了，卻還以為自己是4、50歲。」





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／資深民歌手王夢麟酒駕遭起訴！本人回應了

