資深民進黨議員病逝 病榻4字成最後叮嚀

前嘉義縣議員、前水上鄉長林琨山（右1）於10月24日辭世，享耆年。（圖／翻攝自林緗亭臉書）





民進黨籍資深地方政治人物林琨山，24日與世長辭。其女、現任水上鄉長林緗亭於社群發文證實噩耗，指父親安詳離開、寫下「大家保重」四字作為最後叮嚀，並在10月29日晚間完成頭七儀式。林緗亭表示，雖然這一個月來努力做心理準備，真正面對父親離去仍心如刀割，「我的心空了，像一個無底洞」。

林琨山長期深耕地方，自1990年起連任兩屆水上鄉長，後續再任兩屆嘉義縣議員，耕耘基層、熟悉地方事務，為地方建設打底。晚年因肺部纖維化惡化，醫療評估已難逆轉，且在家人陪伴下走完最後一程。林緗亭回憶，父親一生行事灑脫，不受拘束，「一簞食、一瓢飲」也能豁達以對；即便在病榻，仍以沉著字句安慰家人。

談及父親對其從政之路的影響，林緗亭感念「俯首甘為孺子牛」的身教，從童年到投身公職的每一步，都有父親溫暖陪伴與堅定目光。她也向鄉親報告，服喪期間會盡量抽空處理重要公文，確保公務不中斷，盼各界體諒家屬的悲慟與調整。