資深法官周盈文腦出血搶救中！又是「1病」釀禍：500萬人小心

65歲資深法官周盈文（右），昨(3日)下午被發現倒臥於辦公室內，疑似因腦部出血昏迷。（圖／資料照）

65歲的資深法官周盈文，昨(3日)下午被發現倒臥於辦公室內，疑似因腦部出血昏迷，緊急送往台大醫院搶救中，初步懷疑是因高血壓引發腦溢血。醫師表示，腦出血就是腦中風，最常見的原因就是高血壓。因此，高血壓病患者務必控制日常的血壓值。根據統計，台灣約有500萬名高血壓患者。

高雄醫學大學附設中和醫院神經外科醫師鄒榮達在官網表示，腦中風是指「突發性的腦內出血或缺血，導致腦部組織受到壓迫、血液循環不良，使得正常腦部功能受創，引發身體某些部分暫時或永久失去功能，例如語言障礙、肢體癱瘓、嘴歪、眼斜、流口水等顏面失調現象或暈眩、嘔吐、步伐不穩及大小便失禁等症狀，若未經及時就醫，可能導致意識昏迷，甚至死亡。」

腦中風是造成全球人口死亡與失能的主因

鄒榮達表示，腦中風分為「出血性中風」與「缺血性中風」。以台灣而言，出血性風大約占了2~3成，最常見的原因就是高血壓；其他的因素還有腦血管異常(如動脈瘤、動靜脈畸形、海綿狀血管瘤)、顱內腫瘤、末期腎病變而洗腎者、服用抗凝血劑的病患以及肝機能病變或血液疾病引起之凝血功能異常。

鄒榮達表示，大部分的中風是可以藉由下列方式預防：

1. 健康的飲食，如低油脂、少加工食品、多蔬果、多高纖、適度鈉的攝取。

2. 養成規律運動，維持健康體重。

3. 積極控制三高：高血壓、高血糖、高血脂。

4. 拒絕菸酒危害及避免熬夜

5. 定期健康檢查。

他表示，腦中風即使能夠存活下來，也都會留下不同程度的神經功能障礙，除了造成病患與照顧者沈重的負擔，原本順利的人生也得被迫喊停。「預防仍是遠勝於治療。

