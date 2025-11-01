資深港星馮淬帆辭世！曾轟中共國慶：匪僞政權成立…跟舔共藝人成對比

娛樂中心／陳弘逸報導

香港知名喜劇片男星馮淬帆，移居台灣39年，自稱是百分百的中華民國人，今天（11日1日）驚傳辭世。（圖／翻攝自馮淬帆臉書）

香港知名喜劇片男星馮淬帆，移居台灣39年，自稱是百分百的中華民國人，今天（11日1日）驚傳辭世，生前表態「堅決反共」，每逢雙十國慶，就會發文慶祝，反觀10月1日中共建國紀念，則會發文批「大陸淪陷，匪僞政權成立：國殤日」，相較一票舔共藝人相繼慶賀對岸國慶，形成強烈對比。

港星馮淬帆活躍於1980年代，因多部影劇作品走紅港台，還在《最佳損友》中一句「香蕉你個芭樂」成為風靡一時的流行用語；1986年移居台灣新北市林口區，長達39年，昨天（10月31日）才在臉書發文，先總統蔣公誕辰紀念日，未料，卻成為臉書最後貼文，於今天（11日1日）辭世。

今年10月1日中共建國紀念，馮淬帆發文批「大陸淪陷，匪僞政權成立：國殤日」。（圖／翻攝自馮淬帆臉書）

馮淬帆生前政治立場鮮明，強調自己是「中國人」心中只認同「中華民國」貼文不乏歌頌蔣介石、孫中山等民國政要的內容，每逢「93軍人節」、「雙十國慶」都不忘發文紀念。

就連9月23日花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害，馮淬帆也在臉書發文寫下，「南無阿彌陀佛，天祐花蓮!」。

馮淬帆生前政治立場鮮明，「雙十國慶」都不忘發文紀念。（圖／翻攝自馮淬帆臉書）

馮淬帆除認同中華民國更堅決反共，今年10月1日中共建國紀念，他也在臉書發文，「大陸淪陷，匪僞政權成立：國殤日」。與不少赴大陸發展的台灣藝人，相繼發文慶祝「中共國慶」形成強烈對比。

