資深演員拍戲摔斷肋骨！李志希曾咬牙演武打戲 苦撐當下反應曝

四季線上／陳軒泓 報導

四百多位藝人今（6）日齊聚一堂慶祝新春佳節到來，包含周遊、李志希、夏禕、李珮菁、李炳輝、江彬、龍隆、陸一龍、侯麗芳、林在培等資深前輩都到場參與「115年關懷演藝人員新春聯歡餐會」，活動中藝人們也輪番上陣，帶來精采表演，康雷帶來經典歌曲〈包青天〉，前奏一下現場眾人立刻跟著哼出來。而劉明珠也帶來〈今天不回家〉，一首接一首演唱膾炙人口的歌曲，氣氛相當熱絡。

資深藝人周遊和丈夫李朝永每年都會出席餐會（圖／華視提供）

演藝圈這一年來不少人相繼離世的消息，讓資深製作人周遊受訪時哽咽表示很不捨，她承諾每年再怎麼忙碌都要抽空參加餐會，能與老友們多見一次都是賺到，而她也替演藝人員發聲，喊話政府要重視工作環境的安全。許久未見的李志希此次也回台參與盛會，表示拍攝武打戲非常容易受傷，所以替演員及替身保險非常重要，他分享曾在拍戲現場摔斷手指和肋骨，但因為主戲都在自己身上，只能包紮完、短暫休息過後咬牙上場。另外，升格製作人的夏禕此次帶著孫女一同現身餐會，首度挑戰製作戲劇卻礙於資金遲遲無法繼續，不過她也坦然面對，認為好戲值得等待。

資深演員李志希曝曾拍戲摔傷，談演員保險很重要（圖／華視提供）

夏禕（左）升格製作人，首作新戲卻因資金卡關（圖／華視提供）

關懷演藝人員基金會每年固定舉辦三節聯歡聚會，不僅傳遞節慶祝福，也讓許久未在螢光幕前露面的演藝圈前輩們，有機會重逢敘舊、共度佳節。今年「115年關懷演藝人員新春聯歡餐會」於春節前溫馨登場，眾多演藝人齊聚一堂，互道新年賀詞，共同重溫歡樂時光，現場洋溢著濃濃的過年氛圍，既溫馨又熱鬧。

