資深演員自爆拍戲「3根肋骨斷裂」 李志希包紮完忍痛繼續拚

李志希坦言自己曾在拍攝時不慎導致手指、3根肋骨斷裂，但因為要趕戲，包紮後繼續上場拍攝。（圖／蘇聖倫攝）

61歲資深藝人李志希於今（6日）驚喜現身「財團法人中華民國關懷演藝人員基金會2026春節聯歡餐會」，身邊還帶著17歲的帥氣小兒子，成為全場焦點。他透露近年將演藝重心移往大陸，在當地演出京劇《尋味》。

談及台劇《豆腐媽媽》爆出工安意外引發討論，李志希也坦言藝人風光背後有著不為人知的辛酸，尤其是拍攝武打戲時非常容易受傷，坦言自己曾在拍攝時不慎導致手指、3根肋骨斷裂，但因為要趕戲，包紮後就繼續上場拍攝。

此外，談及家庭生活，李志希與空服員老婆紀佩伶結婚25年，育有2女1子。他笑說，3個小孩目前都對演藝圈沒有興趣，21歲大女兒、19歲二女兒在美國就讀UCLA， 有申請獎學金也有半工半讀，開銷比過去小很多。而17歲的小兒子去年參加比賽，獲得excel冠軍，各有成就。

