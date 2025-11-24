資深演員訪友遇惡火！送醫不治身亡 享壽64歲

資深歌舞伎演員片岡龜藏（本名片岡二郎）遇火災不幸身亡。（圖／翻攝自NNN YouTube）





日本資深歌舞伎演員片岡龜藏（本名片岡二郎）出生傳統戲劇世家，父親為歌舞伎片岡市藏，4歲就站上舞台，展現驚人天份，未料今（24）日卻因為拜訪朋友時遇上火災，送醫後仍不幸身亡，享壽64歲。

根據日媒報導，這起火災發生在今天清晨4點左右，位於東京足立區的一棟兼具住宅及甜點工廠內，消防隊花費兩個小時才將火勢撲滅，片岡龜藏遭到濃煙嗆傷倒地，最後仍因一氧化碳中毒身亡，而友人目前正在醫院接受治療。

消息曝光後，讓歌舞伎界震驚不已，不少粉絲也發文哀悼，根據官方行程，片岡龜藏仍有不少已經安排好的舞台演出，如今卻意外離世，至於詳細的起火原因，相關單位也正在調查中。



【更多東森娛樂報導】

●最美消防大使！李燕善心暖舉曝 自爆曾考「政戰學校」

●與粿粿爆婚外情！B2認「斷聯王子」選啦啦隊重私德 違約恐賠百萬

●重磅人物聚首台灣！「記憶返航」窺見電影史過去與未來

