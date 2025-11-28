資深獵人失聯！桃消復興分隊挺進懸崖陡坡 搜索7小時後發現遺體

獵人身上有多處外傷，已不幸罹難。圖：讀者提供

桃園市復興區一名經驗豐富的70歲獵人，於26日上午7時許按照日常慣例到待矢負山的獵場巡視後竟失聯，復興消防分隊昨(27)日獲報後，穿越懸崖陡坡，歷經近7小時的搜尋，終於在一棵大樹前發現獵人，疑似是失足摔下深谷峭壁，身上有多處外傷，已不幸罹難。

在近乎無踩踏點之陡坡懸崖執行救援任務就如同走鋼索一般，持續打磨著救援者的意志與心智。圖：讀者提供

復興分隊表示，待矢負山位於復興小烏來地區，海拔1354公尺，陡坡不斷且雲霧繚繞，攀登困難高，但生物性豐富，常可遇見山羌、飛鼠、水鹿等，也是原鄉部落熱門的打獵盛地。一名資深獵人於26日上午如往常一樣告知家人要去巡視獵場陷阱，直至昨日上午7時30分仍未返家，復興分隊獲報後，考量獵場陷阱危害及不熟悉獵徑容易造成勤務執行遇險，便邀同義盛里王里長，以及熟稔獵徑並於林業保育署服務之資深獵人教官協助搜尋。

復興分隊提到，因獵場位於待矢負山深處，需穿越樹林遠離登山路徑並行走在可能有捕獸夾或陷阱工具之樹林中，大大增加搜索難度；復興分隊救援人員由獵人教官帶領歷經近7小時搜尋後，於昨日下午15時28分在懸崖陡坡上尋獲獵人，其身體在陡坡大樹前被止住，但身上多處外傷已不幸罹難。

復興分隊表示，警消考量現場救援困難，救援路徑需經過懸崖陡坡，無直升機吊掛點，僅可以人力搬運下山，需集結龐大搬運量能，便請求特搜隊、眾分隊及山域義消共30名支援人力挺進當事人座標點，搜救團隊在伸手不見五指的環境中穿越70度險峻陡坡，架設確保系統繩索接近事故地點打包患者。現場一有不慎後方將是深谷峭壁，考驗著警消人員的歷險膽識，與繩索安全技術能力，搜救人員於晚間19時40分許接觸獵人遺體，以SKED捲式擔架打包，開始折返登山口，拖拉路徑經過多處懸崖峭壁，考驗著山域繩索技術應變更是對搜救者體力的考驗，歷經將近3小時高強度救援後，於22時35分許順利返回登山口。此次救援難度高，在近乎無踩踏點之陡坡懸崖執行救援任務就如同走鋼索一般，持續打磨著救援者的意志與心智，救援團隊用一整夜的心力，總算讓這次艱難任務圓滿落幕。

第四大隊表示，復興區是桃園市唯一原住民族區域，富含泰雅族文化豐富資產，對泰雅族人來說，山林就是課本，教導部落生存、敬先靈與傳承，打獵更是一門智慧，此次協尋案件多依賴資深獵人導領搜索使得順利完成任務，也讓搜救團隊深刻認識到獵人與山林的默契，獵人可由觀察足跡或樹木標記來判定獵物或搜索同伴，讓救災效率大幅提升，也降低救災人員勤務危險。

第四大隊並呼籲，登山常伴隨意外，再專業熟悉山林的人也無法保證每次都能全身而退，民眾如沒有一定基礎千萬不可冒然入山，登山前應將登山計畫告知家人或留守人員，並盡可能找有經驗的人相伴，山林永遠都在，請做好準備量力而為。

