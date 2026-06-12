資深男星出道62年！白冰冰驚呼「外表像小孩」不老秘訣曝光

黃西田出道62年，外貌仍相當凍齡。（圖／民視提供）





由白冰冰、陽帆、台一線東諺阿玟、郭忠祐以及蔡家蓁主持的《超級冰冰Show》本週主題「熱鬧廟會嗨歌紅白大賞」邀請到資深藝人黃西田以及台語小天后吳淑敏。一出場白冰冰看著黃西田說：「能讓我叫哥哥的人，真的不多了」，出道45年的白冰冰，詢問黃西田出道幾年，黃西田回答：「62年」，超資深年資讓全場驚呼。

黃西田與吳淑敏出場合唱〈台北迎城隍〉、獨唱〈星星知我心〉，提攜後輩的他更帶著明亮、曾瑋中、莊振凱、林琇琪以及唐儷合唱〈夢你的夢〉，最後更與白冰冰壓軸大牌秀演唱〈烘爐茶古〉，高亢嗓音讓白冰冰忍不住問他：「你都怎麼保養的？聲音高亢，外表看起來像小朋友一樣」，沒想到黃西田只有淡淡說：「前一天睡飽就好」，讓全場驚呼，話鋒一轉，陽帆看到白冰冰、黃西田、吳淑敏三個人站在一起，一樣身高排排站很像一個團體組合，讓全場笑翻。

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黃西田公開保養秘訣。（圖／民視提供）

黃西田公開保養秘訣。（圖／民視提供）

可愛的「超級孩子王」本周可愛爆笑程度破表，林宇甄帶著９歲弟弟林宇呈演唱〈為著十萬元〉對抗周柏霖以及周祐均〈放手〉，其中９歲林宇呈反串扮演老太婆，三八到味又可愛，成為全場焦點，白冰冰笑說他眼睫毛、痣跟眼影都是我親手當化妝師加工畫上去，這弟弟實在太可愛，沒有包袱演什麼像什麼，未來指日可待。

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