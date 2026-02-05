資深男星澳門一夜致富！「80萬台幣入袋」奢華享樂行程曝：越陷越深

記者宋亭誼／台北報導

吳念真也有發財夢。（圖／記者趙于瑩攝影）

吳念真今（5）日攜兒子吳定謙、陳希聖、楊麗音、王琄、楊大正、林雨宣、青蛙、廖邱堃、朱宥琳、梁皓嵐等人，出席《人間條件八》凡人歌記者會。陳希聖劇中對「一夜致富」滿懷憧憬，現實生活中也曾一度沉迷賭博，他今也藉自己的經驗呼籲大眾，別讓慾望吞噬理智。

陳希聖20幾年前初嚐「一夜致富」的甜頭，一度越陷越深。（圖／記者趙于瑩攝影）

《人間條件八》講述主角褪下國營事業的職場標籤後，退休生活變得單調且重複，後來他開始固定去買彩券，某天竟意外發現自己是11億的頭獎得主。陳希聖劇中飾演主角廖明燦，戲外偏財運同樣非常不錯，2000年前後不僅中過大樂透5星，金額8萬多，在澳門也將第二大獎80幾萬台幣抱回家。

陳希聖嚐到甜頭後，對「一夜致富」產生強烈憧憬，也因此越陷越深，回想那段日子，陳希聖形容自己花錢毫不手軟，「體驗8隻手的按摩，第5個人要跟你聊天，去餐廳就是把最貴的魚殺了」，儘管那段時光曾帶來短暫快感，陳希聖仍語重心長表示，賭博最終只會讓人傾家蕩產。

陳希聖承認那段時間是很開心的人生歷程。（圖／記者趙于瑩攝影）

威力彩連槓28期，頭獎今晚狂飆9.7億元，吳念真也分享自己常常會去買個希望，昨天經過彩券行剛好口袋有300元，他便買了2張威力彩、2張大樂透。吳念真經常思考中獎後要捐款給哪些公益團體，算下來至少5億元才夠，而太太原本對彩券無感，現在反而會提醒他要記得買，不過太太有提醒他：「你中了還是要給兒子領啦，不然變成遺產很麻煩」，讓全場爆笑不已。

