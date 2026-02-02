資深男星罹癌5個月病逝...愛妻親眼目睹斷氣 沉痛發聲：心碎到站不住

娛樂中心／蔡佩伶報導

日本媒體人兼演員的莫雷羅伯遜（モーリー‧ロバートソン）驚傳因為食道癌病逝，享壽63歲，消息傳開讓眾人震驚不已，妻子池田有希子昨（1日）透過社群訴說內心話，坦言丈夫的離開讓她心碎不已。

池田有希子指出丈夫在5個月前確診食道癌，雖然積極接受治療，但癌細胞仍轉移至肝臟，池田有希子透過文字紀錄與丈夫的相處時光，提到莫雷羅伯遜後期病況嚴重，不只食不下嚥，連飲水都有困難，後續莫雷羅伯遜選擇不再積極治療，轉往安寧病房後狀況急轉直下。

在莫雷羅伯遜人生最後一刻，池田有希子陪伴在他身邊，形容親眼目睹丈夫斷氣那刻「心碎到幾乎站不住」，雖然池田有希子在親友陪伴下已經完成丈夫喪禮，不過悲傷的情緒至今仍未消除，文末，她告白已逝的丈夫，表示20年來的相伴她很幸福，真摯的文字令人鼻酸。

莫雷羅伯遜傳食道癌離世。（圖／翻攝自IG）

