資深男星趙學煌猝逝！妻前一天才幫申請急難救助 演藝工會理事長淚揭內情

資深男星趙學煌10日傳出病逝。翻攝自趙學煌臉書



資深男星趙學煌過去以花系列男主角爆紅，不過2000年卻因車禍，從此下半身癱瘓26年，只能以輪椅代步。昨日趙學煌突然傳出死訊，家屬後續也悲痛證實消息，享年69歲。演藝工會理事長曹雨婷含淚透露，工會原本想幫他申請急難補助，沒想到就只差一步，人就這樣走了。

趙學煌1980年演出經典連續劇《摘星夢》正式出道，後來參與《一剪梅》、《花系列》，以及《鬼丈夫》、《望夫崖》等瓊瑤戲劇，廣獲觀眾好評。不料2000年一場車禍導致胸部以下嚴重癱瘓，重創演藝事業，也讓趙學煌從此必須依靠輪椅代步，生活也需仰賴妻子蔡秋蓉照料。2005年趙學煌以《再見，忠貞二村》入圍第40屆金鐘獎戲劇類男主角獎，趙學煌當時發聲感謝妻子蔡秋蓉一路陪伴，夫妻間相互扶持的真摯感情蔚為佳話。

廣告 廣告

如今趙學煌病逝，據《三立新聞網》報導，演藝工會理事長曹雨婷受訪時含淚透露，趙學煌遺孀週五才剛來過工會，當時原本想幫趙學煌申請急難補助，就只差一步要把醫院的相關資料交出去，「我很內疚也很懊悔，沒想到人就這樣走了，他太太在我面前也哭了，看到趙大哥這樣一直癱瘓，也非常難過。」

趙學煌（中）2005年演出《再見，忠貞二村》並入圍金鐘獎。翻攝自趙學煌臉書

曹雨婷透露，這些年來演藝工會也固定會發放三節禮金給趙學煌，呼籲政府持續關懷資深藝人，自己和工會也會持續盡棉薄之力，替弱勢藝人申請相關補助。

更多太報報導

Jennie裝路人成功！機場竟無人認出 快步走畫面被稱太可愛

鍾明軒開戰！郭昱晴無奈「曾非常喜歡他」 再度澄清家族未賺紅錢

曹西平靈堂被爆「0藝人到場弔唁」 殯葬業者發聲了