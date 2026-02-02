資深男星一度昏迷命危！送加護病房搶命暴瘦18公斤 「最新現況」曝光

娛樂中心／綜合報導

59歲港星呂頌賢當年憑藉一張俊俏臉蛋和精湛演技爆紅，參與不少戲劇作品，又以電視劇《笑傲江湖》中的角色「令狐冲」廣為人知。呂頌賢去年因為肺部細菌感染住進加護病房長達兩週，還因此暴瘦18公斤，雖然治療後已經平安出院，粉絲們仍十分擔心他的身體健康。

呂頌賢近日與好友吳啟華、張國強聚會，吳啟華與張國強分別飾演過《倚天屠龍記》的張無忌、《天龍八部》的慕容復，這次3人相約聚首，張國強開心表示：「見到吳啟華和呂頌賢啦！感覺我們好像在江湖聚會一樣。」

而呂頌賢近況曝光後也讓粉絲放心不少，照片中他身穿西裝，造型俐落、神采奕奕，臉蛋與身形都比先前圓潤許多，氣色更是明顯好轉，讓粉絲直呼：「身體健康真的最重要」，3人合照曝光後，瞬間勾起大票網友回憶殺。

