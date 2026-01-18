資深空姐懷孕被逼留職 心酸筆錄嘆「我非自願」 法官：就是歧視判罰30萬

中華航空自詡幸福企業，卻在疫情期間拒絕懷孕空服員轉任地勤。翻攝中華航空IG

華航任職超過20年的張姓資深空服員，懷孕後欲依公司規定轉任地勤，卻遭公司以「疫情期間無職缺」為由拒絕，導致她被迫請了一年留職停薪。高雄勞工局認定華航違反《性別平等工作法》重罰30萬元，華航不服提起行政訴訟。高雄高等行政法院日前判決華航「懷孕歧視」事實明確，駁回撤銷罰鍰的請求。

張姓空服員從1987年起就穿上華航制服，在萬呎高空服務乘客。2020年5月，張女發現自己懷孕，本以為能依照公司內部的「因孕停止空勤規定」，申請轉任臨時地勤以兼顧生計與母體健康。不料，自詡幸福企業的航空巨頭，竟以「受新冠肺炎疫情影響，航班停擺、地勤人力過剩」為由，冷冷地回絕了她的申請。

廣告 廣告

張女在沒職缺就得留停的壓力下，被迫簽下留職停薪申請書，在備考欄心酸寫下「本人並無留停意圖…，是公司表示無職缺…」。這一停，就是整整一年，不僅薪水沒了，產假、年資、既有福利也跟著陪葬。

華航代表在庭上大吐苦水，稱當時高雄機場幾個月沒航班，地勤都快沒事做，雇主不該被強迫「創設」職缺給孕婦。但法官調閱資料發現，華航雖然受疫情衝擊，卻曾與工會協商「保障員工工作權」，承諾不因虧損資遣員工。

判決書指出，華航在非疫情期間，對懷孕空姐轉地勤「不設員額上限」，為何疫情一來，其他員工能享有不減薪或僅小幅減薪的權利，唯獨張女卻因懷孕必須承擔「非自願留停」的巨大財務損失。法官認定，華航一方面要求孕婦停止飛航任務，另一方面卻不遵守內部規定安排轉任，損害其工作權，這就是明目張膽的性別歧視。

不過，這場法庭攻防戰並非勞方全勝。張女在2022年1月結束育嬰假申請復職，卻發現雖然掛名空服員，卻被派往辦公室做行政，領不到每個月一萬六千多元的「固定飛行加給」，高雄市勞工局為此再開罰2萬元。

法官審理後認為，飛行加給的給付前提是「能執行飛行任務」。張女當時確實不具備合法飛行資格，且華航也提供了轉任地勤的選項（薪資與原本相近），是張女選擇維持空服員身分才導致無法領取加給，此部分難認華航有刁難或拒絕復職。因此，法院最終撤銷了關於「違反復職勞動條件」的2萬元處分。



回到原文

更多鏡報報導

78歲男騎車逆向國道 「閃過」警車大演捉迷藏 警地磅站拔鑰匙止驚險

真的不要命！台中車站夫妻吵架「雙跳軌」 醉男鐵道咆哮遭警制伏

渣男分手狠傳愛情動作片上X 辯「沒拍到臉」 法官批：傷害難撫平

遭政府追回上萬元租金補貼！一票房客崩潰：不知政策溯及既往...猶如強盜