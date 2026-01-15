資深經紀人病逝！王仁甫不捨喊「他是宣傳部經理」 沈痛告別：我會想你

記者趙浩雲／台北報導

王仁甫瘦一圈。（圖／記者趙于瑩攝影）

喬傑立經紀人、宣傳部經理Simon（吳權浩）14日傳出因胰臟癌病逝震撼演藝圈，原本遭寫說是藝人助理，但王仁甫今（15）日也悲痛發文表示「他不是藝人助理，他一直是宣傳部經理！」

王仁甫隨後也在社群平台悲痛發聲，留下簡短卻沉重的一段話：「0916346756，我永遠記得你，熱心助人，爽朗大氣，他不是藝人助理，他一直是宣傳部經理，專業經理人～～Simon 我會想你！」短短幾句話，道盡多年情誼與深切不捨。

Simon在演藝圈多年，個性爽朗、工作專業，對藝人與同事都相當照顧，不僅是助理身分，更是許多人心中值得信賴的經理人與朋友，因此他的離世讓不少圈內好友難以接受。

據了解，Simon是3年前因身體不適，赴孫德榮住處附近的三總就醫，一度還以為是黃疸，孫德榮馬上呼籲Simon要戒酒，沒想到後來查出是胰臟癌，後續有進行化療，一度出院後又入院治療，如今驟逝令孫德榮不勝唏噓。

