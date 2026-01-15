資深經紀人病逝！王仁甫揭對方私下面 痛悼：我會想你

Simon曾演過《MVP情人》，如今因病離世，王仁甫也發聲哀悼。（圖／翻攝自三立華劇YouTube、王仁甫臉書）





知名經紀人Simon（吳權浩）曾擔任孫德榮經紀人，也曾參演過《MVP情人》，沒想到昨（14）日因胰臟癌病逝，消息曝光後，不少藝人紛紛發聲哀悼。對此，王仁甫也悲痛發文，除了為對方澄清身份，更道出心中不捨。

Simon過去曾帶過5566、K ONE，因此噩耗傳出後，王仁甫寫下對方的電話號碼，「我永遠記得你，熱心助人，爽朗大氣。」而Simon被稱為是藝人助理，王仁甫也為對方闢謠，「他不是藝人助理，他一直是宣傳部經理，專業經理人。Simon我會想你！」

除此之外，孫協志、王少偉也分別表示「平安、健康，沒什麼比這個更重要了，沒有病痛一路好走，R.I.P」、「謝謝你陪伴著我們精彩的青春，R.I.P」，孫德榮則以「R.I.P，人生功課完成，無病無痛，通往極樂世界，一路好走。」送別老友。

