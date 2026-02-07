資深藝人春節聯歡會6日提前圍爐 高歌迎新春

台北市 / 綜合報導

中華民國「關懷演藝人員」基金會，舉辦春節聯歡餐會，邀請許多資深藝人提前圍爐歡聚，華視總經理劉昌德也前往同樂，藝人們登台高歌拜早年，資深製作人周遊感嘆落淚，說能團圓不容易，看一次少一次，所以她每年都把握難得的聚首！

喜氣洋洋辭舊歲，歡樂歌聲迎新春，中華民國關懷演藝人員基金會，舉辦的春節聯歡餐會，邀請許多資深藝人，像是演員李志希歌手李炳輝等人，都齊聚一堂。

華視總經理劉昌德也應邀圍爐同樂，資深製作人周遊與先生李朝永也一同出席，跟許多老朋友再聚首，88歲的周遊感慨落淚，資深製作人周遊說：「一年一年過去，大家都老了，再忙再辛苦也一定要留時間見見老友，見一次面賺一次，見一次少一次。」

廣告 廣告

久違的資深藝人夏禕也現身餐會，趕在赴上海跟女兒過年前，跟老朋友們敘敘舊，人生如戲也盼歲歲年年常相聚。

原始連結







更多華視新聞報導

長庚醫院成立「春節醫療專案小組」 全面整備

備戰春節買花潮 台北花市2/12至除夕不打烊

全台血庫急缺！平均存量剩5.1天「台北僅4天」 O型血最缺

