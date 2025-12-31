資深藝人曹西平突辭世！醫提醒：天氣急凍心血管風險「2時段」最高
【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】資深藝人曹西平28日凌晨才在fb感慨發文，稱地震發生「我都不會跑……一切交給老天爺的安排」，不料隔日晚間驚傳於新北三重住處辭世，享壽66歲，警方初步排除外力介入，死因待進一步釐清。事件同時引發外界對猝死風險的關注，尤其元旦後冷氣團來襲，最低溫可能降至7度以下；耕莘醫院心臟外科陳建銘主任表示，天氣驟冷對心血管健康影響大，清晨、深夜2時段風險最高，民眾須謹慎留意保暖。
元旦起強冷空氣南下 三高、愛熬夜族群慎防心血管事件
聖誕節後全台天氣短暫回暖，但元旦後又要再度降溫！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮透過氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄表示，最新模式模擬顯示，元旦起強冷空氣將逐漸南下，氣溫漸降，愈晚愈冷。2日至4日清晨，入冬最強冷空氣籠罩，為首波「強烈大陸冷氣團」（台北測站≦12度）的機率高，本島平地最低氣溫將降至7度以下，要注意保暖、絕不可小覷。
陳建銘主任指出，氣溫快速下降，低溫會刺激血管收縮，導致血壓上升、心臟負荷加重，進而提高心肌梗塞、心律不整及腦中風等急性心血管事件的發生風險。清晨、深夜因交感神經活性上升、血壓波動幅度增大，更是心血管事件好發時段。本身患有三高、心臟病等慢性疾病，或長期抽菸、作息不規律、經常熬夜，以及平時血壓控制不佳、卻未定期追蹤的民眾，都是高風險族群。
出現症狀快就醫別再拖 低溫外出注意3部位保暖！
陳建銘主任也提醒，若出現胸悶、胸痛、呼吸困難、心悸、頭暈、冒冷汗或不明原因極度疲倦等症狀，應立即就醫，切勿自行觀察或延誤治療。不只高齡族群，冬季心血管疾病已出現年輕化趨勢，氣溫劇烈變化下民眾要重新檢視自身健康狀況，以降低突發疾病的風險。
日常預防上，陳建銘主任建議，低溫天氣外出可採「洋蔥式穿法」，特別要注意頭頸、胸腹與四肢的保暖，避免忽冷忽熱造成血壓劇烈波動。運動前要充分暖身，避開在高風險的清晨低溫時段劇烈活動，也要留意不要熬夜、過量飲酒與攝取高鹽飲食。慢性病患者務必按時服藥，切勿自行停藥或調整劑量，並養成每日量血壓的習慣、及時掌握身體變化。
百香果還能護心血管！表皮皺了可以吃嗎？營養師點名3族群謹慎食用
