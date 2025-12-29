資深藝人曹西平驚傳家中離世 享壽66歲
藝人曹西平29日深夜10時許驚傳在家中離世，享壽66歲！據悉，昨日深夜消防人員接獲報案，新北市三重區河邊北街的民宅需要疾病救護，不過一抵達現場卻發現患者已明顯死亡，現場家屬為乾兒子，確認後放棄急救，該位死者沒想到就是資深藝人曹西平。
