資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲

資深藝人曹西平驟然離世，享壽66歲。（圖／翻攝曹西平臉書）

昨（29）深夜10時27分，新北市消防局三重分隊接獲資深藝人曹西平乾兒子報案，指其抵達他位於三重的住處時，發現曹西平已無生命跡象，且遺體出現明顯屍斑與僵硬情形，乾兒子在場忍痛表示放棄急救。這位縱橫演藝圈43年的資深藝人驟然離世，享壽66歲。

消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步釐清。

廣告 廣告

令人感嘆的是，在事發前一日（28日）凌晨，曹西平才針對前幾天的大地震在臉書粉專「曹西平直播同樂會」發文報平安。當時他提到，地震發生時他正坐在椅子上，雖感受到強烈搖晃，但仍選擇保持冷靜，並表示：「還好我們都很幸運，搖晃時間如果持續再久一點的話，可能就要出大問題了。」

曹西平更感觸寫下「ㄧ切交給老天爺的安排」，並提醒大家務必提高警覺，最近社會的氛圍跟狀況不太好，「安全第一」。不料在發文後不到48小時內，便傳出離世消息，令外界感到相當震驚與不捨。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

看到真本事1／壽險業肉搏戰2026開打 真槍實彈獲利盈虧難以遁形

年底連休潮！公司16人竟有9人請假 網笑：這週五會更多

律師公會怒了！14年錄取律師1萬3千人 這個月又多了1042人