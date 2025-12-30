資深藝人曹西平驚傳驟逝！生前長文曝光人生最大遺憾

娛樂中心／陳佳鈴報導

台灣資深藝人曹西平被發現失去生命跡象，人生舞台止步於66歲，震驚影視各界。令人鼻酸的是，他今年5月才在社群平台上寫下長文，思念已故母親並訴說心中一輩子最大的遺憾，沒想到僅隔7個月便撒手人寰。

曹西平在演藝圈在今年5月的發文中透露，母親是他人生旅途最大的動力。他回憶40年前，10幾歲便獨自北上闖蕩，即便當年長途電話費高昂，母子倆仍堅持每晚通話一小時，直到母親睡著他才安心入睡。

然而，母親當年的突然離世，成為他心中無法抹滅的痛。他感慨表示，母子倆當時「連個道別都沒有」，成為他此生最大的遺憾。他曾感嘆：「媽媽走了，家就散了」。

曹西平在文中提到，出道後最大的成就感與快樂，就是將累積的演出費寄回台中家給母親。當時母親承諾會幫他「存好、投資好」，他也出於全然的信任與依賴，對母親表示放心。母親離世後，曹西平坦言始終無法釋懷。即便外界勸他放下，他仍表示：「不說是因為放在心裡，不代表忘記」。他說每當經過台中公園老家門口，內心仍會感到極度難過與悲傷。因為他始終忘不了母親親手做的「陝西涼拌小黃瓜」，每當自製這道料理時，思母之情便油然而生。

曹西平曾以「沒有媽媽生下我，就沒有今天的曹西平」為人生註解，表達對母親最深沉的愛。這篇深情的告白才發出半年多，曹西平便追隨母親腳步離開人世，令各界萬分悲慟。



