生活中心／綜合報導

演藝圈裡，言詞總是很犀利的資深藝人曹西平，週二（30日）驚傳辭世，享壽66歲，出道超過40年的演藝圈資歷，晚年跟乾兒子一家同住，彼此陪伴，但現在沒有血緣卻親如家人的關係，卻無法替乾爹辦後事，讓他相當無奈。

節目片段（2015.05）：「曹大哥教你一個，我常常講的至理名言，你不喜歡看到我，我更討厭看到你醜八怪。」你才醜八怪，你全家都醜八怪，講到四哥曹西平，不少人對他的印象，就是犀利、以及罵人醜八怪，戴頂帽子配墨鏡，還隨身掛著哨子，28號還PO文分享，宜蘭規模7的地震，當時的他，處變不驚，也提醒，最近社會氛圍不太好，應該要減少外出，沒想到，卻在發文後，48小時內就逝世，當時，同住的乾兒子也不在家。

資深藝人曹西平驟逝！ 乾兒子發文證實、享壽66歲

已逝藝人曹西平乾兒子發文，盼家屬能授予全權處理四哥後事。（圖／民視新聞）





曹西平乾兒子Jeremy（2020.09）：「像我和我女朋友，跟曹大哥一起住在一起，像我女朋友，很喜歡吃一般家裡那種家常菜，不愛吃外食，曹大哥都會自己去買菜，回來親自下廚。」曹西平驟逝後，乾兒子代為發文，這幾天人在日本，回國後，發現這遺憾消息，想找跟四哥有血緣關係的人，因為四哥是睡著走的，不想讓檢察官相驗大體，曹西平在三重住處離世，享壽66歲，出道40多年，當時以野性的青春走紅，也曾跟何篤霖、郭靜純一起主持節目，昔日戰友，何篤霖在溫哥華聽聞死訊，一度泛淚，還直說，要去問靜純。





曹西平昔日戰友何篤霖，聽聞死訊一度哽咽。（圖／"何篤霖 Ho Tu Lin"FB）





資深藝人何篤霖：「蛤嚇死我了，我每天都會滑手機，但我剛剛還沒滑真的假的，唉唷我先消化一下，我先不回應齁，因為...這不知道怎麼回。」曹西平出生在醫生世家，與媽媽感情深厚，父母相繼離世後，五兄弟鬧翻，還患有重度憂鬱，2011年，跟他相伴10多年的助理阿凱，也因為猛爆性肝炎驟逝，到泰國定居一段時間後，擔心自己孤老死於家中，才回台，由乾兒子相伴。已逝藝人曹西平父親（2008.10）：「我只有一個兒子就夠了，我只有一個曹西平就夠了。」如今曹西平走了，遺體如何處置，乾兒子只希望，有血緣關係的家人能授權，交由他好好處理，讓四哥走完人生最後一程。





