資深藝人林光寧辭世！生前超狂經歷曝光 曾與大S演父女

資深藝人林光寧演藝資歷相當豐富。(圖／蔡宜謀攝)

資深藝人林光寧辭世，享壽75歲，噩耗傳出後，震驚演藝圈，女兒林有慧（Summer）悲痛在臉書發文：「沒有爸爸的日子」，而他生前在演藝圈奮鬥大半個世紀，不僅能歌能演，還跨足主持人領域，資歷相當豐富。

林光寧18歲加入雷鳥合唱團擔任貝斯手，接著轉為吉他手，28歲跨足戲劇圈，演出許多膾炙人口的作品，包括《家有仙妻》的何大偉、《台灣靈異事件》社會線記者老王、《霸王花》警隊組長等，晚期則在偶像劇《轉角遇到愛》，飾演已故藝人大S的父親，雖然多以演出配角為主，不過憑著精湛演技，總能完美呈現出「綠葉」價值，除了電視劇，他曾演出由民間故事改編的驚悚電影《林投姐》，不僅罕見演出反派，還將角色發揮的淋漓盡致，可見戲路之廣。

林光寧坐輪椅出席女兒婚禮。(圖／中時資料照)

林光寧除了幕前演出，他在70至90年代的秀場擔任經紀人一職，當年由於制度不像現在完善，他除了要安排藝人檔期，缺人時還得親自上陣救火，甚至還要出動人脈「喬」事情，一人必須扮演著多種角色，正因如此，讓他與許多大牌藝人有著極深交情，像是與鄧麗君的情誼，並非旁人能輕易取代。

林光寧57年的演藝生涯，從樂團成員，橫跨到演員，一直到秀場經紀人，見證了台灣演藝圈半個世紀的興衰與變化，如今隨著他的離世，似乎也宣告一個時代的落幕。

