資深藝人澎恰恰現身北檢 疑因合夥開公司被控侵占

資深老牌藝人澎恰恰，因被合夥人控告侵占、背信，今(11/7)日下午以被告身分前往北檢出庭。呂志明攝



近年前往中國發展直播帶貨的老牌資深藝人澎恰恰（本名彭高尚），今(11/7)日下午突然現身台北地檢署開庭。據了解，澎恰恰與人合夥開設「光輝恰恰娛樂有限公司」，事後合夥人王姓影視大亨懷疑他在中國私接工程，因此被控侵占、背信罪。

今日下午,承辦檢察官傳喚澎恰恰在內的4名被告出庭，偵訊近2個半小時後，將4人請回。在他離開時，記者詢問是否因為媒體報導投資糾紛出庭，他先是說「不是」，過一會又說「是的」，但強調「我只是來做證，這不關我的事」，記者追問是不是跟之前王先生那件有關，他再強調「只是做證，好不好」。

澎恰恰身揹巨債，近年多在中國發展直播帶貨事業。資料照。翻攝自Threads、抖音

去年底，王姓大亨向《鏡週刊》爆料，儘管澎恰恰過去風評不佳，但他仍對澎的才華抱有信心，2024年1月與澎恰恰及其金主陳姓女子共同出資成立娛樂公司，三人各出資25萬元，共計75萬元。三方簽訂經紀合約，並為避免澎的債務影響公司運作，另行簽署A、B兩份合約，分別作為表面合約及實質合夥契約，且經公證處公證。

依據合約內容，自2024年1月1日起，澎恰恰前往中國的演出收益應歸公司所有，且其身為股東及藝人，不得拖延或拒絕履約。若違約，需支付高達7500萬元的違約金。他說，因陳女與澎恰恰之間的微妙關係，最終導致合作破裂。

資深老牌藝人澎恰恰。呂志明攝

王姓大亨透露，他曾陪同澎恰恰赴中國拓展事業，包括安排高檔接待及與當地影視圈人士會面，迅速提升澎在廈門的知名度。然而，2024年3月1日，陳女突然從公司帳戶提領43萬元，隔日以「理念不合」為由要求終止合作。陳女聲稱扣除開銷後已留存21萬元給王先生，並表示澎的出資實為她代墊，因此澎也一併撤資。

不僅如此，他還發現澎恰恰私下參與廈門某演唱會活動，並向媒體表示其在廈門透過直播帶貨及販售墨寶賺取收入，已償還部分債務。王懷疑陳女與澎恰恰早有預謀，在利用他協助提升澎的知名度後將其排除在外。因此對澎恰恰及陳女等人提出《刑法》背信及侵占罪告訴。

藝人澎恰恰開完庭後準備搭車離去。呂志明攝

對於王姓大亨的指控，澎恰恰曾召開記者會反擊，強調王男並非他的經紀人，只是代理大陸地區的直播工作。兩人理念不合，王男要求他幫忙推廣酒品，導致肖像權問題。後來王男提議讓他恰直播賣吉他，但沒有提供樣本圖。隨後，王男與陳女爭吵，3人決定解散公司，澎恰恰無奈表示，若王男覺得違約可尋求法律途徑，並強調他不會背叛合作夥伴。

