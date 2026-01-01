資深藝人王夢麟酒駕 清晨失控險撞清潔隊員

王夢麟酒駕撞上路邊清潔隊員的手推車。（翻攝畫面）

又是酒駕肇事！早期唱紅《雨中即景》《木棉道》《廟會》等多首民歌的資深藝人王夢麟，傳出酒駕肇事，他在29日凌晨6點獨自駕車行經北市內湖區康樂街時，不名原因撞上路邊環保局清潔人員的手推車，再往前撞擊路燈後停下，警方獲報到場處理時，發現他酒測值高達0.73mg/l，警詢後將他依公共危險罪送辦。

警方表示，現年71歲的王夢麟，當時駕車沿康樂街北往南方向直行，行經康樂街167號時，車輛突然失控，右前車頭撞上路邊環保局清潔人員的手推車，後來再撞擊同側路燈桿肇事，所幸車禍事故未造成王夢麟及清潔隊員受傷。

王夢麟酒駕車禍事故所幸未造成人員受傷。（翻攝畫面）

警方獲報到場時，只見現場環保局推車被撞毀，清潔隊員收集的廢棄物散落一地，王夢麟經酒測後，酒測值為0.73mg/l，被依《刑法》公共危險罪偵辦。

監視器拍下王夢麟座車失控撞上路邊推車及電桿。（翻攝畫面）

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

