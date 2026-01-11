資深藝人趙學煌癱瘓26年辭世！ 寇世勳悲悼老友「一路好走」

資深演員趙學煌昨（10日）凌晨不敵病魔辭世，享壽69歲。（圖：寇世勳 Johnny Kou臉書）

資深演員趙學煌昨（10日）凌晨不敵病魔辭世，享壽69歲，他的二女兒趙璿證實噩耗「勇敢堅強的爸爸去當天使了」，演藝圈好友也紛紛發聲哀悼。因電視劇《一剪梅》與趙學煌結識的藝人寇世勳，今（11日）在臉書曬出2人合照並發文悼念老友，感傷寫下「學煌，一路好走」。

趙學煌以中視基本歌星考試進入演藝圈，1980年以「摘星夢」出道，隨後也演出多部花系列、瓊瑤作品「鬼丈夫」等，讓粉絲印象深刻。他在2000年在北京拍戲期間發生嚴重車禍，導致下半身癱瘓，之後因右脊神經病變影響嗅覺，視力逐年衰退，但他不被車禍打倒，2005年受梁修身邀請演出「再見，忠貞二村」中癱瘓父親一角，以此入圍金鐘獎最佳男主角獎。

寇世勳今在臉書曬出與趙學煌的合照，指出兩人曾因明星棒球隊到屏東募款，趙學煌當時擔任隊長，寇世勳則是演藝學會理事長，兩人的緣分其實更早在1984年中視戲劇《一剪梅》就開始，後續還合作《秋水伊人》、《大地兒女》等作品，趙學煌的車禍意外發生後，寇世勳不時前往探望趙學煌。寇世勳表示，趙學煌自2000年出意外，2個女兒就孝順地與媽媽在家中照顧爸爸「太太秋蓉更是了不起！這25、6年，無怨無悔、不離不棄，全心全意、無微不至地照顧丈夫」，如今離世，他認為這是一種對趙學煌的解脫，抑或是趙學煌對家人的愛，感傷喊話「學煌，一路好走！」