資深藝人趙學煌辭世 女兒慟：爸爸去當天使了

（中央社記者洪素津台北11日電）資深演員趙學煌辭世，享壽69歲。他的二女兒趙璿證實爸爸於10日凌晨離世，坦言現在心情還沒平復，現階段只想靜靜送父親去當天使，對於後事處理低調。

趙學煌以中視基本歌星考試進入演藝圈，1980年以「摘星夢」出道，隨後也演出多部花系列、瓊瑤劇「鬼丈夫」等作品，他在2000年在北京拍戲期間發生嚴重車禍，導致下半身癱瘓，之後又因右脊神經病變影響嗅覺，視力也逐年衰退，但他不被車禍打倒，2005年受梁修身邀請演出「再見，忠貞二村」中癱瘓父親一角，更以此入圍金鐘獎最佳男主角獎。

廣告 廣告

趙學煌曾回憶那場改變人生的北京車禍，最艱難的第一年，一度陷入極度低潮，還好身邊有妻子與2個女兒陪伴，他曾感性地說：「沒有她（老婆），真不知我現在會成什麼樣子？」

趙學煌離世，趙璿坦言心情還沒平復，現在只想靜靜送爸爸去當天使，「爸爸今天凌晨安詳離開了，勇敢堅強的爸爸去當天使了。」至於身後事，家屬將遵照遺願，不舉辦告別式。（編輯：管中維）1150111