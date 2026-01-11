資深藝人趙學煌69歲病逝 二女兒證實父去當天使

台北市 / 綜合報導

演藝圈傳出令人遺憾的消息，資深藝人趙學煌不幸離世，享壽69歲。他的二女兒在昨天悲痛證實，爸爸已經「去當天使了」。

趙學煌過去是家喻戶曉的實力派演員，即便20多年前因車禍導致癱瘓，但他從未放棄演藝事業，展現出強韌的意志力。曾在劇中多次飾演他妻子的金馬影后楊貴媚，聽聞噩耗後深感不捨，大讚他是真正的「生命鬥士」。

