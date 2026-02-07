資深製作人中國返台不到24小時猝逝 身分曝光竟是曹蘭舅舅

【緯來新聞網】曹蘭舅舅、知名電視製作人劉淞山（三哥），三天前從中國返台，不到24小時、因心臟動脈突然剝離過世、享壽72歲，靈堂設於桃園的芸祥會館，曹蘭和媽媽（豫劇小生劉海燕）今（7日）現身靈堂幫忙，陳凱倫現身致哀，對於舅舅病逝，曹蘭不願多談，僅低調叮嚀大家：「最近天氣寒冷，家裡有長輩及心臟有疾病的人，要多多注意。」

劉淞山製作過多部戲劇。（圖／翻攝陳凱倫臉書）

劉淞山老婆（三嫂）透露三哥是2月4日回台灣，當天和老婆有聊不完的天，也一起做飯，沒想到傍晚那一刻，突然臉色發黑、胸口不適，家人緊急送醫，回台不到24小時就離世。陳凱倫則說：「淞哥，謝謝您，在去年11月中返回鄭州前，特別去買了我的新書，我們說好，農曆年前回來，我再親筆簽一本送您。沒想到，這一簽，成了道別，願您在另一個世界平安自在。」



三嫂說：「還好有送醫，多撐了一點時間，讓我們母女可以跟他說說話，也讓他知道情況真的很嚴重，最後接受不開刀，順其自然地走。」當時劉淞山緊急送到桃園醫院，三嫂坦白告訴他：「病得很嚴重，可能不開刀了，希望你不要怪我。」他只是點了點頭，意識很清楚也很平靜。

陳凱倫（左）慰問三嫂。（圖／翻攝陳凱倫臉書）

二十年前，劉淞山在製作《大愛劇場》期間，突然遭逢一雙兒女因車禍離世，三嫂提起那種「白髮人送黑髮人」的痛，他們已經承受過一次了，說到此事，她忍不住抱著陳凱倫哭了。



劉淞山曾對老婆說過一句話：「妳為這個家付出太辛苦了，我希望以後能好好照顧妳。」生前也曾和家人提過，若家中有人先離開，不要再急救，就順勢走，能這樣清楚地交代過，也是一種對彼此的體貼。告別式將於2月21日（大年初五）上午9點半於桃園殯儀館舉行公祭。

