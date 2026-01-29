資深財經媒體人轉戰政治…徐嶔煌透露投入民進黨北市議員初選契機：想補足綠營「說服網」

長年在財經領域打滾的資深財經媒體人徐欽煌日前宣布投入台北市大安文山市議員初選，他今（29日）也接受電台節目《新聞放鞭炮》專訪，提到自己投入政壇的原因，以及對當前賴政府在政策輿論上的想法。他表示，希望能在市議員職位上幫政府把「說服網」補得更完整，增強政策論述。

按現有競爭人數，徐嶔煌將與尋求連任的王閔生、簡舒培、趙怡翔助理劉品妡、前民進黨北市黨部副執行長陳聖文，以及轉披綠袍的高揚凱初選競爭，要努力擠進四人初選名單。

談到何時加入民進黨，徐欽煌說，自己是在2021年小英號召入黨時變成黨員的。他也說，因為自己此次是新人參選，可以拿到加權10%，最近已經跑很多市場了，體感上覺得「還OK」。



徐欽煌說，投入政壇一事自己想了很久，確實是因為看了一整年民進黨的表現後，有點受不了，明明好好一件事情做得不錯，結果在輿論上攻防落下陣，覺得很不可思議。



徐欽煌也說，如果單純當媒體人，到節目錄影、回家，反正就過原來的生活，每天看盤比較愜意，但自己會覺得有很多事情是可以把說服社會的網子，可以說是「說服網」，把它補得更完整一點。

(圖片來源：新聞放鞭炮)

