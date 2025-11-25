資深醫療志工 顏惠美的故事開鏡

電視電影銀髮白之歌-靜曦，劇情描述的是資深醫療志工顏惠美的故事，劇組今天（11/25）在林口開鏡，演員和工作人員祝禱祈福，期望透過這位被喻為志工老兵的故事，讓更多人發自內心的感動，一起來當志工。

寒風中，銀髮白之歌的劇組，開拍今年最後一位慈濟人物，有志工老兵稱號顏惠美的故事

製作人 張哲龍：「雪的意象，特別是因為在奇萊山，山難這個事件在本尊身上，是真實發生過，聽到她講，這山難對她生命影響非常重大，所以導演決定，要從山難這個場景開始。」

廣告 廣告

占地130多坪的片場，復刻1977年的場景，近100位工作人員，各司其職，各就各位，摒息，排演一遍又一遍，耗時近一小時，就只拍了一幕戲

煞費工夫，劇組也回到花蓮靜思精舍和花蓮慈院取經

製作人 張哲龍：「很特別的經驗就是，我和導演我們兩個人，在寫劇本 開始寫作之前，就去精舍住了兩天，然後在精舍裡面跟師姊一起生活，跟著她一起在花蓮慈院，她所有工作過程，我們都跟在旁邊。」

飾演本尊的，是她，曾拿到金鐘獎最佳女配角的簡嫚書

製作人 張哲龍：「在簡嫚書身上，看到非常優美 輕快，然後又沉靜的質地。」

詮釋顏惠美，在登山中，看到罹難者照片，體悟生命無常，1982年，受上人感召，開啟醫療志業之路，從20多歲投入到 如今7旬的年紀

製作人 張哲龍：「生命就會像一面鏡子一樣，反照很多 好的不好的，我覺得惠美師姊生命，就是除了她自己之外，也反射很多 其他人眾生相的生命。」

透過她的故事，讓更多人看見醫療志工，進而內心被感動，走入善門，加入志工行列。

更多 大愛新聞 報導：

上人行腳桃園 妙法應用在人群

11/25世界無肉日 虎尾環保站蔬食婚宴

