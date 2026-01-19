資深陪伴後進 世代傳承氣象新

上人行腳至台南，在今天前往高雄行程前，特別讚歎台南展現世代傳承，資深志工用心陪伴，年輕一代接棒承擔。勉勵眾人合和互協，更叮嚀將佛心常繫心間，做個貼近師志、貼近眾生的好弟子。

「莫忘初心弘法脈，我願意，無量義經在人間，我力行。」

上人四天三夜行腳台南，台南區靜思弟子，向上人至誠發願。

證嚴上人開示：「師父跟你說，心惦在這裡，心惦在這，心跟心是會合在一起，凡夫心跟佛心，現在心惦在這裡，這邊是哪裡 (心)，心啦，貼心。」

要當個貼身，貼心的弟子，台南志工承先啟後，後繼有人。

「這也是慈濟家庭，媽媽(黃)麗雅師姊，三阿姨的(黃)秋桂。」

慈濟志工 張玉糖：「我這時候也用方便法，帶我的爸爸跟姊姊來參加。」

慈濟志工 林慧語：「我在媽媽肚子裡面，就跟著她一起做慈濟，慈濟在我們家也過了半甲子歲月，期待其實可以讓愛永續，讓一甲可以到另一甲子，代代相傳。」

一群青年志工投入大愛共善園遊會，有設計師，有咖啡師，還有AI高手。

慈濟志工 譚宇翔：「因為我本身是程式設計師，其實設計App不是很難的事情，但困難的是，App是好用，讓大家是有幫助的。」

慈濟志工 蔡欣妤：「也是利用下班時間，大概忙到11點、12點，然後關掉公司的檔案那一刻，就開始在畫我們的場地圖。」

證嚴上開示：「人生難得，能做到真誠，對的事，各位，做到了，不只是自己做到，還是群，一大群的人，都做到，真的很感恩。」

慈濟六十周年，見證世代交替，讓愛的加乘，編織出更善更美的風景。

