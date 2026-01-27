資源回收場突發火警！廢輪胎狂燒黑煙竄天 高雄大寮、屏東萬丹快關門窗

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

高雄市大寮區一間資源回收廠今（27）日下午2點傳出火警，從附近就能看到該處黑煙狂竄，消防單位接獲通報後火速派員趕往現場撲救，所幸目前未傳出有人員傷亡。

高雄市環保局表示，此事故疑因回收廠員工從事廢輪胎及鐵管回收拆解作業時，於切割過程中不慎引燃廢輪胎引發火警。（圖／取自高雄市環保局 臉書）

高雄市消防局表示，共出動13輛消防車及37名消防人員進行灌救。另外，高雄市環保局於最新貼文也指出，此事故疑似是因為回收廠員工從事廢輪胎及鐵管回收拆解作業時，於切割過程中不慎引燃廢輪胎引發火警，並延燒至鄰近資源回收場，該燃燒過程產生明顯粒狀物，已違反《空氣污染防制法》第32條規定，會依法進行10萬元至500萬元罰鍰的裁處。

環保局表示，預估空氣品質會受到影響的區域有高雄市大寮區及屏東縣萬丹鄉，提醒民眾如需外出，請配戴口罩、待在室內時候請緊閉門窗。

