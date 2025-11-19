資源回收車突起火燃燒 清潔隊疑廢棄鋰電池惹禍

花蓮縣 / 綜合報導

花蓮市昨(18)日晚間發生一起資源回收車火燒車的事件，回收車突然起火燃燒，火勢一度大到幾乎看不到車身、還冒出陣陣濃煙。雖然火勢迅速被控制撲滅，但消防分隊在進行殘火處理時沒看到起火物，而清潔隊懷疑，可能是有民眾誤放到車斗內的鋰電池所致，至於詳細起火原因還在調查釐清中。

消防人員站在消防車上，佈水線往垃圾車上灌救，一人從上往下一人站在路上，往車內噴水，因為這輛黃色的資源回收車，18日晚間在花蓮市美崙 球 崙二路，發生火燒車，橘紅色烈焰，幾乎包覆車輛，放眼望去只見火光看不到車身，即使噴水搶救，烈焰和濃煙還是一度直竄。

等火勢控制撲滅後，要把整地垃圾清運載走，消防人員持續朝回收垃圾噴水降溫，就怕還有殘火再爆危機，花蓮清潔隊長吳展慶說：「當火勢起來的時候，已經有燃燒到我們車輛的頂棚，油管包覆材質那邊有受到一點，高溫影響有點融化。」

消防分隊在進行殘火處理時，雖沒看到起火物，但清潔隊懷疑，可能是有民眾誤放到車斗內的，鋰電池所致，美崙消防分隊長吳柏勳說：「現場初步用火勾把它勾開繼續殘火處理，都沒有發現相關可疑的起火物，那相關的起火原因已交由火災調查科進行調查。」

起火原因還在調查，也提醒廢棄鋰電池回收時，要交給圾圾車回收人員，不可以直接丟入垃圾車或一般垃圾桶，若違規會被罰1200元到6000元，除了傷荷包，也可能導致火警危及安全。

