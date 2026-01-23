北部地方／綜合報導

桃園龜山區周五晚間六點左右，發生一起資源回收車撞垃圾車的意外。根據了解，當時資源回收車駕駛，不明原因突然昏厥，腳卻踩著油門，直接往前撞圾垃車，導致有四人正在倒垃圾的民眾被夾在兩車之間，造成七人送醫，其中一人失去呼吸心跳。

一如往常，街頭巷尾出來丟垃圾，後面的資源回收車也緊跟著，但這一次的情況不同，回收車竟然無視前方一堆人，竟然直接往前撞。車禍現場一片混亂，救護人員忙著在地上替傷者急救，但在垃圾車和資源回收車之間的，更慘不忍睹，傷者躺在地上，鮮血直流。目擊者表示，救護車來之後，才把車子拉開拉開以後一看下來，三四個躺著了。還有人說，剛過這個轉角時，回頭看到回收車駕駛是躺著，油門踩著就直接就撞了。

資源回收車駕駛突昏厥 「腳踩油門」直撞垃圾車釀1死6傷

回收車撞垃圾車多名傷患，啟動大量傷患機制。（圖／民視新聞）



事發在周五晚間六點04分，當時一輛資源回收車，行經中興路，駕駛不明原因昏厥，撞上前方垃圾車，導致正在排隊倒垃圾的民眾，無辜被波及。多虧有見義勇為民眾衝上車，先打空檔，再熄火。見義勇為民眾說，他當時一看駕駛，發現他暈了，就趕快衝上去，就趕快把檔打成空檔，結果駕駛突然醒了，駕駛醒了之後第一件事是踩油門，幸好他已經打了空檔，也熄火了。







多名倒垃圾民眾遭回收車和垃圾車夾擊，現場血跡斑斑。（圖／民視新聞）









回收車突如其來地往前撞，現場的民眾都給嚇壞了，這麼一撞，造成一名駕駛和六位倒垃圾民眾送醫，其中一名78歲老婦人經急救後宣告不治。而肇事的52歲駕駛，年資將近13年，等待清醒後再進行筆錄。桃園市長張善政連夜趕來慰問家屬，先送上一筆五萬的慰問金，一度傳出家屬拒收。不過張善政表示，這個錢不能代表說，這個出事情我們的歉意，但是至少讓他們現在如果說有一些臨時的事情要處理，手頭上不會有這個拮据的狀況，他們剛才也勉強接受了。回收車的擋風玻璃碎裂、垃圾車車尾也被撞爛，兩輛車上都是血跡。對死者家屬而言，實在無法接受，媽媽只不過去倒個垃圾，就這麼沒了。

