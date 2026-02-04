資源循環新里程 臺東縣廚餘再利用中心預計115年第3季正式營運
臺東縣政府為落實「慢經濟」與「循環永續」發展目標，持續深化廢棄物資源化，積極建構在地循環體系，臺東縣廚餘回收再利用中心委託操作管理案已順利完成發包，預計於今(一一五)年第三季正式營運，未來將把家戶與餐飲業產生的廚餘，轉化為高品質有機堆肥，實踐資源循環再生（見圖），為守護「臺東藍」與永續環境奠定重要基礎。
臺東縣政府表示，臺東不僅是深受旅客喜愛的觀光城市，更持續以行動走在永續治理的前端。面對廚餘處理需求，縣府選擇以「再生利用」為核心，透過廚餘回收再利用中心的啟動，建立一套兼顧效率與品質的處理系統，將廚餘留在臺東、回饋臺東，讓原本被視為負擔的廢棄物，轉化為滋養土地的有機資源，不僅有效解決去化問題，更是對這片土地最實際、也最溫柔的回饋。
臺東縣環保局長黃權煒說明，此次委託操作管理案的重點，在於全面提升設施處理效能與穩定度，藉由引進具備專業經驗的技術團隊，優化廚餘收運後的處理流程。未來中心將採用「高效堆肥」處理方式，可有效降低作業過程中的異味，並於較短時間內產出品質穩定的有機堆肥，預計於今年第三季正式啟動營運。
黃局長進一步說明，資源循環能否發揮最大效益，關鍵仍在於源頭管理。呼籲鄉親在日常生活中確實落實廚餘與一般垃圾分類，並養成「廚餘先瀝水」的好習慣，不僅可降低後端處理能耗，也有助於提升堆肥品質，新的一年，邀請全民從生活中的小小改變做起，共同累積乾淨、循環、永續的臺東未來。
