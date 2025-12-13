資源循環署攜手產業鏈成立「零售商品包裝循環永續策略聯盟」

環境部資源循環署賴瑩瑩署長（右四）與「零售商品包裝循環永續策略聯盟」 業者代表，包括花王（台灣）劉義峋經理、聯華食品黃雅真經理、家福蘇小真永續長、金元福包裝石苡均高專、豐溢綠能施承享總經理等人合影。

為落實產品包裝減量及強化循環永續，環境部資源循環署成立「零售商品包裝循環永續策略聯盟」，包括製造業、包裝供應商、輸入業、零售通路及相關公協會代表等共廿三家參與。會中除了確立公私協力推動機制，並針對研擬中之《零售商品包裝循環永續指引》進行說明，期盼整合上中下游供應鏈力量，共同推動包裝減量。

循環署長賴瑩瑩致詞時指出，環境部提出之《資源循環推動法》草案，其中極具挑戰性的是永續產品的推動，包含在包裝上的減量、重複使用、延長使用壽命，以及綠色設計等方面之課題。未來將規劃透過政策引導，及產業夥伴們的創新與實踐，把減量做得更好，加速邁向資源永續循環的未來。

聯盟人郭財吉教授表示，源頭減量和循環設計已不再是選擇題，而是必須共同面對和解決的必答題；面對減廢的浪潮，循環署研訂《零售商品包裝循環永續指引》，將成為產業務實的後盾，更是邁向綠色轉型的核心推力，在永續的道路上可以走更遠、更穩。

針對聯盟未來的運作展望，資源循環署指出，包裝減量涉及供應鏈多個環節，唯有產業彼此緊密協作才能有效弭平斷點。聯盟運作將聚焦於串聯產業達成包裝循環利用之共識，讓指引中的設計精神不只是停留在紙上，而是能昇華為產業界共同的語言。未來，聯盟將定期召開會議，由產業小組針對實務議題進行務實討論，資源循環署提供技術支援與資訊交流機制，與產業界攜手達成「包裝更少、地球更好」的永續目標。