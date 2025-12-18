資源循環署辦營建循環再設計展揭示永續營建新模式

環境部資源循環署自即日起至一一五年一月卅一日，於循環再設計中心（台北市臺灣當代文化實驗場服務中心二樓，前空軍司令部園區）舉辦「營建循環再設計展」，以「從拆除到重生」為策展主題，展示如何於營建工程全生命週期各階段結合資源循環理念，進而發展成永續經營模式，包括精緻拆除、源頭分類、再生粒料製程，到低碳建材與循環工法的導入。資源循環署誠摯邀請民眾踴躍前往參觀，透過親身體驗，重新認識建築與環境之間的全新關係，攜手朝向零廢棄的永續未來邁進。

資源循環署賴瑩瑩署長強調，落實營建循環其實就是三句話：「好好拆、好好做、好好用」，在拆除現場就做好分類，才能提升回收的比例、做成再生粒料，再回到建築工程使用，所以「好好拆」是第一步，也是最關鍵的一步。資源循環署刻正推動「資源循環推動法」（草案）修法作業，其中於草案規範綠色設計準則，納入「營建工程源頭現場分類」，以落實源頭減少廢棄物產生，並規劃逐步推動「一定比例再生粒料使用」制度，讓循環材料在工程端能穩定、具品質地被採納，促進資源循環再利用。

本次展覽匯集臺灣推動低碳建材的多項研發成果，包括低碳卜特蘭石灰石水泥（PLC）、高強度低碳鋼材與多孔再生細粒料混凝土等。透過科學驗證與性能比較，展出內容清楚顯示材料在降低蘊含碳排放上的顯著效益，並強化低碳建材在公共工程與民間建築領域的推廣基礎。同時指出未來推動藍圖，透過示範驗證、法制作業與市場機制多軌並進，持續推動循環建材導入、完善再生粒料驗證制度，並引導更多工程採用循環與低碳思維，打造從拆除、施工到再利用皆更永續的營建新模式，促使臺灣營建產業在循環利用與減碳雙軸上持續前進。

本次展覽以兼具資訊性與展示效果的展品，呈現示範流程、分類成果與再生建材等內容，並融入循環教育視角，引導觀眾清楚理解營建循環脈絡，使專業內容更具體可辨，深化社會對永續營建的認知與支持。