資源循環 搶救動物點燃生機

大部分野生動物救援組織都長期面臨資源不足的挑戰，在澳洲，原本要送進掩埋場的醫療用品，被「醫療用品銀行」收集起來，再重新分配給動物救援組織，不只能拯救生命，也減少資源浪費。

將無尾熊寶寶抱在懷裡，喝奶的萌樣，讓人一秒融化，這份愛雖然甜蜜，卻是沉重負擔。

野生動物救援專家 莫爾：「過去12個月，我經手照顧了80隻無尾熊，整個收容所總共照顧了，大約350隻動物。」

從餵奶、保暖到復健，莫爾已經投入野生動物救援超過20年。這份工作不僅全年無休，還必須在資源有限的情況下，將愛心的效益放大。如今，原本要被丟棄的醫療物資，正為動物帶來生機。

野生動物救援專家 莫爾：「之前有隻失溫的大無尾熊，我們把牠放進保溫箱，成功讓體溫回升，還沒長毛的小寶寶也可以放進去，可以讓體溫保持穩定。」

這些原本過期、即將進入掩埋場的醫療用品，來自一個名為 Medical Pantry也就是『醫療用品銀行』的慈善組織。

醫療用品銀行Medical Pantry創辦人 阮醫師：「目前我們只攔截並再分配了，大約 5%原本會被丟棄的物資，我們希望能做得更多。」

澳洲的醫療產業是掩埋場廢棄物的第2大來源，重複利用醫療用品不只減輕了環境負擔，也讓更多動物能回到屬於牠們的森林。

野生動物救援專家 莫爾：「當你打開袋子 看著牠們爬上樹，那一刻真的很值得 因為你救了牠。」

