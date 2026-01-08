資源整合 基警少輔會聯合辦公室揭牌

「基警少年輔導委員會聯合辦公室」正式成立，由副市長邱佩琳、警察局長林信雄與相關局處首長、代表共同揭牌。（記者趙智偉翻攝）

由基隆市警察局局長林信雄推動成立的「基警少年輔導委員會聯合辦公室」，昨（八）日舉行揭牌儀式，由副市長邱佩琳、警察局長林信雄與相關局處首長、代表共同揭牌；少輔會聯合辦公室的成立，將有助整合相關機構輔導關懷少年的量能，讓基隆市的少年輔導工作更即時、更到位。

基隆市警察局為強化相關機構輔導關懷少年的整合能量，局長林信雄積極推動成立「基警少年輔導委員會聯合辦公室」，結合基隆市少年輔導委員會、教育處、社會處、兒少處等單位，共同投入少年輔導與關懷工作，期透過跨局處的資源整合與分工合作，提升行政效率，減少繁複溝通程序，讓少年輔導工作更快速的一次到位。「基警少年輔導委員會聯合辦公室」於昨日上午在少年警察隊舉行揭牌儀式，由副市長邱佩琳、警察局長林信雄與相關局處首長、代表共同揭牌。

副市長邱佩琳表示，謝國樑市長與市府團隊長期重視兒少議題，成立聯合辦公室是跨局處合作的重要里程碑；以往少年輔導工作涉及警政、教育與社政等不同體系，透過聯合辦公室整合行政與專業資源，將可有效減少溝通與轉介過程中的落差，讓第一線同仁能更專注於專業輔導工作，陪伴少年走過最關鍵的成長階段。

警察局長林信雄指出，聯合辦公室結合少年輔導委員會、教育與社政單位力量，將從少年生活輔導、教育引導及家庭支持等面向著手，協助少年建立正確生活態度與價值觀。

林信雄提到，警政與社政單位不僅是執法與行政角色，更希望貼近少年生活，從源頭協助少年度過所面臨的困境；「基警少年輔導委員會聯合辦公室」成立後，會分別從校園關懷、家庭支持、社政資源連結及行政協調等方向推動輔導工作，依少年實際需求提供適切協助，降低偏差行為風險，全面守護少年身心安全。

邱佩琳最後強調，少年輔導工作需要長期投入與跨專業合作，市府將持續挹注人力與行政資源，深化跨局處整合，打造更完善的支持網絡，陪伴每一位少年穩健成長。