資源有限！陳冠安曝與李明璇聯手做1事：不各自為戰

年底九合一選舉逼近，各陣營新人積極出奇招拉抬聲勢！爭取國民黨提名參選南港、內湖議員的國民黨青年部前主任陳冠安則與有意參選北市松山、信義議員的國民黨前發言人李明璇一起推出「聯合競選面紙」，因新人資源有限且選擇團結拚選戰。

陳冠安今（11）日在臉書指出，他今天與李明璇一起到南港信義交界的福德市場向鄉親問候，且做了一件很少見的事，不是各發各的文宣，而是一起推出「聯合競選面紙」；陳強調，新人的資源真的很有限，但選擇團結且不各自為戰，而是並肩走在街頭，讓大家能夠一次認識兩個願意為地方打拚的年輕人。

陳冠安進一步表示，當他一早走進市場時，發現很多鄉親熱情回應，甚至有人接過面紙就說「你們兩個我都支持」，也有人直接大喊「凍蒜」，讓他直呼真的很感動，並強調「市場的溫度，就是人民最真實的回饋！」

陳冠安表示，福德市場在南港和信義的交界，這裡每天人來人往，代表的就是最真實的民意，且他相信，政治不該是高高在上，而是在這樣的街頭、這樣的日常裡，一步一腳印累積信任；陳直言，新人沒有背景、沒有資源，但有的是腳力、誠意，也有不服輸的心，只要鄉親願意給予他們機會，必定會全力以赴，讓鄉親的支持有值得。

松山、信義應選9席議員，國民黨王鴻薇、徐巧芯任內當選立委；民進黨議員許家蓓病逝，目前有多達3席缺額，也因此吸引不少新人搶進，可以說是兵家必爭之地。其中，國民黨有前發言人李明璇、楊智伃及議員助理滿志剛等人有意爭取，民進黨則有議員助理郭凡等人欲參選。

