資生堂千金月燒百萬養5寶！還想繼續生拚7寶媽
現年41歲的「資生堂千金」李宓，2021年與廖振宏結婚後，在短短4年內連續生下5個孩子，包括2個兒子和3個女兒，成為5寶媽。她最大的孩子現在才4歲，去年10月剛出生的雙胞胎女兒也才滿1歲。
為了照顧這5個年幼的孩子，李宓聘請了兩位保母提供全天候照顧。除此之外，李宓的母親以及婆婆也都親自參與照顧這5個孫子。目前，這個大家庭共有10口人居住在60坪的空間裡，包括李宓夫婦、5個孩子、李宓的母親以及兩位保母。
李宓表示，家中無時無刻都充滿孩子的哭鬧聲，但她並不感到困擾。相反地，她認為原本安靜的家因為有了孩子，變成了充滿生氣的遊樂場。她從小就渴望婚後能有個充滿孩子嬉鬧聲的家庭環境。
在生育方面，李宓透露她在婚後陸續使用了婚前凍存的卵子。雖然期間曾經歷胚胎流產，但她仍成功產下5個孩子。儘管照顧5個年幼孩子相當辛苦，她仍希望在身體狀況恢復後，能夠使用剩下的兩顆凍卵，實現成為7寶媽的夢想。
然而，養育5個孩子的經濟壓力相當龐大。李宓透露，目前每個月的家庭開銷高達百萬元，其中，孩子們的奶粉、尿布以及保母費用就占了總開銷的三分之一。
面對如此龐大的經濟壓力，李宓坦言確實感到吃力。所幸她和丈夫本身的花費不多，大部分的支出都是用在孩子身上。為了維持每個月的家庭開銷，她必須努力接業配工作，同時依靠店內的營業收入，才能夠給孩子們提供良好的生活環境。
李宓對於目前的家庭狀況表示滿意。雖然經濟壓力不小，但看到家中充滿孩子們的歡笑聲，讓她覺得一切付出都是值得的。她將繼續為了實現7寶媽的夢想而努力，同時也會確保能夠給每個孩子最好的照顧和教育。
