「資生堂千金」手滑 網購一間房！地點曝光：要拼命賺錢

「資生堂千金」李宓透露不小心網購了一間房子。（圖／翻攝自李宓臉書）





「資生堂千金」李宓2021年結婚，短短4年內生下2子3女成為五寶媽，她也經常透過社群平台分享育兒、出遊等生活點滴，吸引許多粉絲追蹤。近日，她透露不小心網購了一間房子，驚人的消費力掀起關注。

李宓在Instagram的限時動態貼出一張建案示意圖，並寫下「不小心手滑，網購了一間阿拉伯的房子…」並標記首都「阿布達比」，她也為自己打氣，「接下來4年要拼命賺錢了…2029交屋。」

李宓在Instagram的限時動態貼出一張建案示意圖。（圖／翻攝自李宓IG）

事實上，李宓生完５胎後，肚子出現明顯妊娠紋，甚至有網友直言「看起來很噁心」，她坦言的確會在意，為了穿衣服好看及工作，下定決心動手術處理，並搭配規律運動，火辣的身材也讓不少網友驚呼「完全看不出是五寶媽」。



